Руди Фернандес и Светислав Пешич вошли в Зал славы испанского баскетбола

Испанская федерация баскетбола объявила пятый класс Зала славы.

В список вошли игроки Руди Фернандес , Жорди Вильякампа, Лусила Паскуа и Ана Белен Альваро; тренер Светислав Пешич (приведший «Барселону» к победе в Евролиге-2003); арбитр Сантьяго Фернандес; международный лауреат Джо Арлаускас, а также клубы Ховентуд и Эстудиантес.

Зал славы был основан в 2021 году и уже включает 73 человека и организации, внесших вклад в развитие испанского баскетбола.