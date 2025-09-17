Руди Фернандес и Светислав Пешич вошли в Зал славы испанского баскетбола
Испанская федерация баскетбола объявила пятый класс Зала славы.
В список вошли игроки Руди Фернандес, Жорди Вильякампа, Лусила Паскуа и Ана Белен Альваро; тренер Светислав Пешич (приведший «Барселону» к победе в Евролиге-2003); арбитр Сантьяго Фернандес; международный лауреат Джо Арлаускас, а также клубы Ховентуд и Эстудиантес.
Зал славы был основан в 2021 году и уже включает 73 человека и организации, внесших вклад в развитие испанского баскетбола.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
