У Луки Дончича 25+7 за 22 минуты в дебютной игре в «предсезонке»

Лука Дончич провел первый предсезонный матч.

Словенский разыгрывающий получил отдых в связи с Евробаскетом и дебютировал в составе «Лейкерс» на подготовительной стадии в игре с «Финиксом».

Дончич провел на площадке 22 минуты и набрал 25 очков, 7 подборов и 4 передачи на 5 потерь. Защитник реализовал 7 из 15 бросков с игры, 4 из 8 из-за дуги и 7 из 9 с линии.

Дончич закончил проигранный матч с лучшим в команде показателем «плюс/минус» – «+11».

Худший («-24») – у защитника Бронни Джеймса, набравшего 7 очков, 4 подбора и 2 передачи за 22 минуты.

Остин Ривз добавил 25 очков (8 из 16 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 7 из 8 с линии), 4 подбора и 2 передачи на 4 потери за 31 минуту.

«Лейкерс» проиграли – 104:113.