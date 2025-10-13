1

Кавай Ленард о Бруке Лопесе: «Мне нравится, что у нас есть центровой с броском»

Форвард «Клипперс» отметил важность нового партнера и его влияние на команду.

«Мне нравится, что у нас есть центровой с броском. И нам не нужно ставить игрока ростом 201-203 сантиметров, чтобы заполнить позицию пятого номера.

Брук может набирать очки против более маленьких или таких же по размеру соперников в посте. Он отлично справляется… Настоящий ветеран.

С ним приятно общаться. Он знает, как привнести юмор в раздевалку. Это необходимо по ходу сезона, потому что скучных дней бывает много. Нужна эта командная сплоченность и кто-то, кто может рассмешить», – сказал Кавай Ленард.

В прошлом сезоне Смит выступал за «Милуоки», сыграв 80 матчей и набирая в среднем 13 очков, 5 подборов и 1,9 блок-шота за 32 минуты на площадке.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?512 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джоуи Линна в соцсети X
logoБрук Лопес
logoКлипперс
logoНБА
logoКавай Ленард
