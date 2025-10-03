Джо Маззулла: «Подход «Селтикс» будет базироваться на стремлении к победам каждый божий день. А там уже как пойдет»
Джо Маззулла заявил, что травма Джейсона Тейтума не повлияет на «Селтикс».
По словам специалиста, команда настраивается на борьбу за чемпионский титул.
«Есть куча вещей, которые от нас не зависят. Но в конечном итоге все сводится к тому, что стремление к победам – это главная цель. Понятия не имею, что нас ждет дальше, но знаю, что наш подход будет базироваться на стремлении к победам каждый божий день. А там уже как пойдет.
Нацеливаемся ли мы на титул в этом сезоне? В каждом сезоне. Иначе и быть не может», – заявил главный тренер «Селтикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube Boston Celtics
