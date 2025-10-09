0

Кевин Дюрэнт: «Сдваивания игроков соперника – это то, что нам нужно»

Кевин Дюрэнт обозначил ожидания от игры «Рокетс».

«Когда Алперен Шенгюн в краске, а я в углу, или мы оба у трехочковой с одной стороны, команды обычно стараются нагружать его опекой. Теперь я вижу, что они могут сосредоточиться на мне, пытаться играть плотнее, это даст ему пространство.

И наоборот, когда я перед трехочковой, «большие» соперника все равно не хотят оставлять его, это даст мне больше пространства для моего баскетбола.

Но сдваивания соперника – это именно то, чего мы хотим. Это даст возможности всем остальным, облегчит игру в нападении», – заключил Дюрэнт.

Форвард набрал 20 очков в дебютном предсезонном матче за команду.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Rocket Fuel-A Houston Rockets show
