Стефен Карри: «Вы видели передачу, которую Хорфорд отдал мне из угла. Наша с ним «химия» будет только улучшаться»

Лидер «Уорриорс» поделился первыми впечатлениями от игры с опытным центровым.

«Очевидно, что это игрок с высоким баскетбольным IQ, опытный, который может вписаться в любой состав. Он дает нам пространство, он обеспечивает присутствие в защите. Вы видели передачу, которую он отдал мне из угла. Так что эта «гив-энд-гоу» была просто примером того, как наша «химия» будет только улучшаться. Он многогранен как центровой, и я с нетерпением жду увидеть, как это будет работать для меня, Джимми, Джей Кея, Дрэймонда... в любом составе, где он будет выходить на площадку в роли пятого номера», – сказал Карри .

В дебютном матче в форме «Голден Стэйт » Эл Хорфорд набрал 3 очка, 4 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 3 блок-шота за 14 минут на площадке.