Стив Керр: «Сочетание Хорфорда и Куминги с Грином или Батлером сразу имеет смысл»

Стив Керр прокомментировал первые впечатления от ротации.

«Если мы пытаемся заигрывать Джимми Батлера, Джонатана Кумингу и Дрэймонда Грина вместе, даже просто по недавним впечатлениям у нас моментально возникают проблемы с пространством в нападении. Их совместное присутствие на площадке заставляет нас полагаться на идеальное исполнение в атаке.

Но мы пока на ранних стадиях. Если мы сможем настроить схемы, которыми оперируем, все это может сработать. Но они не так хорошо подходят друг другу.

Присутствие Эла Хорфорда меняет это уравнение. Очень заинтригован сочетаниями из Эла и Куминги с Дрэймондом или Джимми. Такой состав сразу имеет смысл», – рассудил главный тренер «Уорриорз».

«Атлетизм Куминги, его мобильность и прессинг кольца великолепны. Мое присутствие на трехочковой даст ему нужное пространство. Ему не придется постоянно иметь дело с лишним защитником. Если же будут сдваиваться, я буду открыт для броска или розыгрыша до действительно хорошей позиции», – поделился Эл Хорфорд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кензо Фукуды
