Виктор Хряпа: «Разрыв между Евролигой и НБА сейчас меньше, чем в мое время»

Виктор Хряпа порассуждал о европейском и американском баскетболе.

Двукратный чемпион Евролиги и чемпион Евробаскета Виктор Хряпа провел 143 матча в НБА за 4 сезона в «Портленде» и «Чикаго». Бывший баскетболист порассуждал об отличиях европейского и американского баскетбола.

«Разница, конечно, огромная. Ключевые моменты остаются прежними: стиль, скорость, атлетизм, больше игры 1 на 1, меньше позиционного баскетбола. Но разрыв сейчас меньше, чем в мое время. Евролига и европейский баскетбол в целом адаптировались к американскому стилю. Стало больше матчей. Мы играли раз в неделю, теперь – 2-3 матча. Игра стала быстрее, немного поменялись правила, Европейский баскетбол стал симпатичнее, интереснее для просмотра. Разница меньше, но все еще большая.

Сейчас играть в НБА легче. Но я рассуждаю из своего личного опыта. Для нового поколения все тоже выглядит сложным и невероятным. Игра стала быстрее, нет защиты, весь фокус на нападение, о чем говорят медиа. Когда я играл, 100 очков говорили о великолепном матче. Теперь котируется только атака. Играть сейчас проще, особенно когда твоя сила в нападении», – поделился Хряпа.

