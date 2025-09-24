Эйс Бэйли уволил своего менеджера Омара Купера и ищет нового представителя

Эйс Бэйли меняет агента.

Омар Купер был автором преддрафтовой стратегии игрока и советовал ему не проходить просмотры в клубах. Считается, что менеджер пытался организовать попадание форварда в «Вашингтон» (6-й драфт-пик). Бэйли был выбран под 5-м номером и оказался в «Юте».

Сын Омара Шариф Купер только что подписал двусторонний контракт с «Уизардс».