Эйс Бэйли отказывался от просмотров перед драфтом, надеясь оказаться в «Вашингтоне»

Один из лучших проспектов хотел попасть в состав «Уизардс».

По информации инсайдера Марка Стейна, «Вашингтон» был той командой, в составе которой хотел оказаться Бэйли.

Его представители отказывались взаимодействовать с клубами, желавшими пригласить игрока на просмотр в дни перед драфтом, в надежде направить его именно в «Вашингтон».

На драфте-2025 у «Уизардс» был 6-й пик, но в итоге Бэйли оказался в «Юте», которая выбирала 5-й, а «Вашингтону » достался Тре Джонсон.