0

Эйс Бэйли отказывался от просмотров перед драфтом, надеясь оказаться в «Вашингтоне»

Один из лучших проспектов хотел попасть в состав «Уизардс».

По информации инсайдера Марка Стейна, «Вашингтон» был той командой, в составе которой хотел оказаться Бэйли.

Его представители отказывались взаимодействовать с клубами, желавшими пригласить игрока на просмотр в дни перед драфтом, в надежде направить его именно в «Вашингтон».

На драфте-2025 у «Уизардс» был 6-й пик, но в итоге Бэйли оказался в «Юте», которая выбирала 5-й, а «Вашингтону» достался Тре Джонсон.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoЭйс Бэйли
logoНБА
logoВашингтон
logoдрафт НБА
logoЮта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэмс Чарания: «Джаз» не будут менять Эйса Бэйли, если он будет играть в НБА, это произойдет в Юте»
427 июня, 17:20
Агенты Эйса Бэйли предупреждали команды из топ-5 драфта, что он не будет за них играть, если они его выберут
5827 июня, 00:15
Агенты Эйса Бэйли отменили просмотр с «Филадельфией»
1520 июня, 12:29
Главные новости
Огнен Добрич о сборной США на Олимпиаде-2024: «Леброн был намного лучше всех остальных в той команде»
15 минут назад
Яннис Адетокумбо: «Для меня стать MVP может быть важно, но выиграть что-то со сборной – важнее. Простите, но это так»
27 минут назад
«Хьюстон» не может подписать никого из свободных агентов без расчистки платежной ведомости
8сегодня, 07:46
Стефен Карри обошел Энтони Эдвардса в опросе ESPN на лучшего действующего американского игрока
11сегодня, 07:24
«Хорнетс» пригасили сына Денниса Родмана в тренировочный лагерь
1сегодня, 07:07
Ник Калатес о Яннисе: «Он уморительный, ведет себя как клоун. По нему не скажешь, что это игрок уровня Топ-3 во всем мире»
сегодня, 06:54
Мэтт Барнс об особенности Кобе Брайанта: «Он стремился уничтожить соперника психологически и перехитрить, не полагаясь ни на что другое»
сегодня, 06:31
Тео Пинсон о Бене Симмонсе: «Его сломали в Филадельфии. Несправедливо, но сейчас Бен – посмешище»
6сегодня, 06:15
Бен Уоллес: «Если бы мы выбрали на драфте Кармело вместо Миличича, не думаю, что мы когда-либо выиграли бы чемпионат»
8сегодня, 06:11
Тайсон Чендлер: «Если бы мой обмен в «Тандер» в 2009-м не отменили, та команда выиграла бы 2-3 титула»
8сегодня, 05:56
Ко всем новостям
Последние новости
Фанаты «Портленда» восторженно поприветствовали Дэмиана Лилларда
1сегодня, 08:05Видео
Сертач Шанлы близок к переходу в «Дубай»
сегодня, 06:59
Куинси Оливари примет участие в тренировочном лагере «Пистонс»
сегодня, 06:37
Шакил О′Нил выступил диджеем на дне рождения OnlyFans-модели Софи Рэйн
4сегодня, 05:45Видео
Дрю Холидэй: «Лиллард написал мне, что нынешние «Блэйзерс» имеют шанс стать очень хорошей командой»
сегодня, 05:13
Василие Мицич – самый высокооплачиваемый игрок «Хапоэля Тель-Авив»
1вчера, 20:20
Кара Лоусон возглавила женскую сборную США по баскетболу
вчера, 18:20Фото
Паком Дадье – главный кандидат на обмен из «Никс» (The Athletic)
вчера, 16:42
Стали известны зарплаты игроков «Маккаби Тель-Авив» за сезон-2025/26
2вчера, 16:20
Джош Бостик стал помощником главного тренера «Хьюстона»
вчера, 15:59