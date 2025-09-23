Эйс Бэйли отказывался от просмотров перед драфтом, надеясь оказаться в «Вашингтоне»
Один из лучших проспектов хотел попасть в состав «Уизардс».
По информации инсайдера Марка Стейна, «Вашингтон» был той командой, в составе которой хотел оказаться Бэйли.
Его представители отказывались взаимодействовать с клубами, желавшими пригласить игрока на просмотр в дни перед драфтом, в надежде направить его именно в «Вашингтон».
На драфте-2025 у «Уизардс» был 6-й пик, но в итоге Бэйли оказался в «Юте», которая выбирала 5-й, а «Вашингтону» достался Тре Джонсон.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости