Эйс Бэйли набрал 25 очков и 6 подборов в дебютном предсезонном матче против «Хьюстона»

Эйс Бэйли ярко начал «предсезонку».

5-й номер драфта-2025 набрал 25 очков, 6 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот за 31 минуту.

Бэйли реализовал 11 из 16 бросков с игры и 2 из 5 трехочковых.

«Джаз» уступили «Рокетс» со счетом 127:140.

Кроме Бэйли выделился форвард Брайс Сенсабо, на его счету 24 очка (9 из 15 с игры, 6 из 10 из-за дуги) и 3 подбора за 26 минут.