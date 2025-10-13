Шэй Гилджес-Александер: «Я никого не провоцирую. Просто выхожу, набираю 30 очков и иду домой»

Суперзвезда «Оклахомы» сохраняет невозмутимость в любой ситуации.

«Ко мне обычно не цепляются с грязными разговорами. Я не делаю ничего, чтобы это провоцировать. Выхожу на площадку, набираю 30 очков, мы побеждаем, и я иду домой. Я не выпендриваюсь на площадке», – сказал Гилджес-Александер в интервью GQ.

Партнер по «Оклахоме» Чет Холмгрен подтвердил слова Шэя: «Он – самый страшный тип соперника. Потому что, что бы ты ни делал и ни говорил, ты не получишь от него никакой реакции. Он просто выходит и уничтожает».