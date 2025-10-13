Шэй Гилджес-Александер: «Конечно, я хочу быть лучше Кобе»

Звезда «Оклахомы» рассказал о своем стремлении к вершинам баскетбола.

«Я беру в руки баскетбольный мяч, чтобы быть лучшим. Если вы спрашиваете, хочу ли я быть лучше Кобе – конечно, хочу. Получится ли – посмотрим», – сказал Шэй Гилджес-Александер в интервью GQ.

Помимо завоевания чемпионского титула и звания MVP, в прошлом сезоне 27-летний разыгрывающий отметился многими уникальными достижениями: он провел четыре матча с 50+ очками и выдал серию из 72 игр подряд, в каждой из которых набирал не меньше 20 – самый длинный подобный отрезок с 1960-х.