Шэй Гилджес-Александер: «Конечно, я хочу быть лучше Кобе»
Звезда «Оклахомы» рассказал о своем стремлении к вершинам баскетбола.
«Я беру в руки баскетбольный мяч, чтобы быть лучшим. Если вы спрашиваете, хочу ли я быть лучше Кобе – конечно, хочу. Получится ли – посмотрим», – сказал Шэй Гилджес-Александер в интервью GQ.
Помимо завоевания чемпионского титула и звания MVP, в прошлом сезоне 27-летний разыгрывающий отметился многими уникальными достижениями: он провел четыре матча с 50+ очками и выдал серию из 72 игр подряд, в каждой из которых набирал не меньше 20 – самый длинный подобный отрезок с 1960-х.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?516 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: GQ
