Кендрик Нанн сможет принять участие в матче с «Виллербаном» (Sport24)
Звездный защитник «Панатинаикоса» возвращается в строй.
По данным Sport24, Кендрик Нанн сможет принять участие в предстоящих матчах Евролиги. Медицинское обследование подтвердило, что с его правым коленом все в порядке.
Ранее американский разыгрывающий почувствовав дискомфорт после столкновения в матче с «Басконией», и из-за этого пропустил матч чемпионата Греции против «Олимпиакоса».
Ожидается, что Нанн сможет выйти на площадку уже на этой неделе – в домашней игре с «Виллербаном» (15 октября) и выездном матче против «Анадолу Эфес» (17 октября).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sport24
