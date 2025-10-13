Кендрик Нанн сможет принять участие в матче с «Виллербаном» (Sport24)

Звездный защитник «Панатинаикоса» возвращается в строй.

По данным Sport24, Кендрик Нанн сможет принять участие в предстоящих матчах Евролиги. Медицинское обследование подтвердило, что с его правым коленом все в порядке.

Ранее американский разыгрывающий почувствовав дискомфорт после столкновения в матче с «Басконией», и из-за этого пропустил матч чемпионата Греции против «Олимпиакоса».

Ожидается, что Нанн сможет выйти на площадку уже на этой неделе – в домашней игре с «Виллербаном» (15 октября) и выездном матче против «Анадолу Эфес» (17 октября).