Шэмс Чарания: «Решение Янниса будет основано на игре команды и первые несколько недель сезона будут критически важны»

Шэмс Чарания отметил, что «Бакс» стараются учесть все интересы звезды команды.

«Ясно, что «Бакс» делают все возможное, чтобы Яннис чувствовал себя максимально комфортно и был в наиболее благоприятных условиях. Подписание Алекса Адетокумбо является частью этой стратегии – в клубе стараются учесть каждую деталь.

При этом, насколько мне известно, эти шаги никак не влияют на самого Янниса. Финальное решение о своем будущем он примет самостоятельно, ориентируясь на игру команды, а первые недели сезона будут особенно важны, чтобы понять, на каком уровне находятся «Бакс» в НБА и в Восточной конференции», – сказал инсайдер Шэмс Чарания .