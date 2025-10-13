Шэмс Чарания: «Решение Янниса будет основано на игре команды и первые несколько недель сезона будут критически важны»
Шэмс Чарания отметил, что «Бакс» стараются учесть все интересы звезды команды.
«Ясно, что «Бакс» делают все возможное, чтобы Яннис чувствовал себя максимально комфортно и был в наиболее благоприятных условиях. Подписание Алекса Адетокумбо является частью этой стратегии – в клубе стараются учесть каждую деталь.
При этом, насколько мне известно, эти шаги никак не влияют на самого Янниса. Финальное решение о своем будущем он примет самостоятельно, ориентируясь на игру команды, а первые недели сезона будут особенно важны, чтобы понять, на каком уровне находятся «Бакс» в НБА и в Восточной конференции», – сказал инсайдер Шэмс Чарания.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?761 голос
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости