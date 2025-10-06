Дрэймонд Грин разгорячился, подумав, что Джарред Вандербилт поставил ему подножку
Форвард «Уорриорс» был готов начать стычку в предсезонном матче.
Во второй четверти игры с «Лейкерс» Дрэймонд Грин поставил заслон, в результате которого Джарред Вандербилт упал на паркет.
Стефен Карри реализовал трехочковый, а Грин стал отступать спиной назад и наткнулся на ноги Вандербилта. Форвард «Голден Стэйт» тоже оказался на полу, после чего быстро вскочил и направился к игроку «Лейкерс», но между ними успели встать другие баскетболисты и один из арбитров.
Матч закончился победой «Уорриорс» – 111:103.
Кто лучший американский игрок в НБА?3247 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
