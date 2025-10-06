Видео
Дрэймонд Грин разгорячился, подумав, что Джарред Вандербилт поставил ему подножку

Форвард «Уорриорс» был готов начать стычку в предсезонном матче.

Во второй четверти игры с «Лейкерс» Дрэймонд Грин поставил заслон, в результате которого Джарред Вандербилт упал на паркет.

Стефен Карри реализовал трехочковый, а Грин стал отступать спиной назад и наткнулся на ноги Вандербилта. Форвард «Голден Стэйт» тоже оказался на полу, после чего быстро вскочил и направился к игроку «Лейкерс», но между ними успели встать другие баскетболисты и один из арбитров.

Матч закончился победой «Уорриорс» – 111:103.

