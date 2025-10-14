Видео
0

Виктор Вембаньяма набрал 27 очков и 11 подборов за 24,5 минуты в матче с «Индианой»

Французский центровой «Сперс» показывает отличную готовность к сезону.

За 24,5 минуты на паркете в предсезонной игре с «Пэйсерс» Вембаньяма отметился 27 очками, реализовав 9 из 13 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 7 из 7 штрафных.

На его счету также 11 подборов, 4 передачи при 7 потерях, 3 перехвата и 1 блок-шот.

«Сан-Антонио» разобрался с соперником – 124:108.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1023 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoСан-Антонио
предсезонные матчи
logoИндиана
logoВиктор Вембаньяма
logoБаскетбол - видео
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ESPN назвал Топ-10 лучших трио в НБА на данный момент
18вчера, 20:38
Йокич, Шэй или Яннис? Кто будет претендовать на MVP в новом сезоне НБА
18вчера, 13:45
Игорь Знаменский: «Вембаньяма обязательно побьет все свои личные рекорды. Будут трипл-даблы с блок-шотами, трипл-даблы с передачами, 30 подборов и 60 набранных очков и что-то подобное»
1211 октября, 19:50
Главные новости
Трехочковый Калеба Хьюстана стал победным для «Атланты» в овертайме матча с «Майами»
1 минуту назадВидео
Тайлер Хирро может вернуться в состав «Майами» к старту регулярного чемпионата
11 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Баскетбол для меня не самое главное»
18 минут назад
Энтони Дэвис набрал 25+6 в предсезонном матче с «Ютой»
28 минут назадВидео
НБА одобрила сотрудничество «Клипперс» и Aspiration в 2021 году. Контракт с Ленардом компания подписала через несколько месяцев
243 минуты назад
НБА. Предсезонные матчи. Трехочковый Хьюстана принес «Атланте» победу над «Майами» в овертайме, 31 очко Матурина не спасло «Индиану» от проигрыша «Сан-Антонио» и другие результаты
646 минут назад
«Бруклин» отчислил Дарика Уайтхэда и Дрю Тимми
5вчера, 21:19
Алек Питерс: «Не понимаю игроков, которые жалуются на расписание. Это часть нашей работы»
2вчера, 20:54
ESPN назвал Топ-10 лучших трио в НБА на данный момент
18вчера, 20:38
Шэмс Чарания: «Решение Янниса будет основано на игре команды и первые несколько недель сезона будут критически важны»
2вчера, 20:11
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Браун о составе «Никс» с Таунсом на позиции тяжелого форварда: «Это большая и длинная команда с множеством взаимозаменяемых частей»
2вчера, 19:07
Джей Би Бикерстафф: «Мы собираемся чаще использовать Осара Томпсона в качестве плеймейкера»
1вчера, 18:38
Чемпионат Турции. «Маниса» крупно уступила «Эсенлер Эрокспору»
вчера, 18:08
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» уступила «Надежде», МБА обыграл «Нику» и другие результаты
вчера, 17:25
«Чикаго» скорее всего не будет продлевать контракт с Дэйленом Терри
2вчера, 15:10
Девин Картер может покинуть «Сакраменто», чтобы расчистить место для Уэстбрука
4вчера, 14:54
«Они подходят ко мне, чтобы сказать, что фанатеют от Эммы». Пэйтон Притчард признает, что его жена популярнее него
5вчера, 10:49
Александр Щербенев: «ЦСКА пусть оставит удачу сегодня, а мы – на финал»
6вчера, 09:44
Бывший игрок НБА Трент Форрест повторил рекорд чемпионата Испании по точным штрафным с 100% реализации (19)
3вчера, 08:30
Лука Дончич вскочил с места после «сквозняка» Дрэймонда Грина
5вчера, 06:52Видео