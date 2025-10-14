Виктор Вембаньяма набрал 27 очков и 11 подборов за 24,5 минуты в матче с «Индианой»

Французский центровой «Сперс» показывает отличную готовность к сезону.

За 24,5 минуты на паркете в предсезонной игре с «Пэйсерс» Вембаньяма отметился 27 очками, реализовав 9 из 13 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 7 из 7 штрафных.

На его счету также 11 подборов, 4 передачи при 7 потерях, 3 перехвата и 1 блок-шот.

«Сан-Антонио » разобрался с соперником – 124:108.