  • «Это должно было произойти в июне». «Бакс» опоздали с переговорами по Яннису Адетокумбо из-за продления Микэла Бриджеса
1

«Это должно было произойти в июне». «Бакс» опоздали с переговорами по Яннису Адетокумбо из-за продления Микэла Бриджеса

Сэм Эмик подтверждает обсуждение обмена Янниса Адетокумбо.

Репортер The Athletic сообщает о правдивости информации Шэмса Чарании о переговорах между «Милуоки» и «Нью-Йорком» по поводу возможного трансфера звездного форварда.

Источники Эмика уточняют, что Джейлен Брансон был неприкосновенным для «Никс», и считают, что «переговоры должны были пройти в июне».

«Бакс» обратились к «Никс» в августе. В начале месяца был продлен контракт Микэла Бриджеса. Баскетболист получил 150 миллионов на 4 года с сезона-2026/27 и стал недоступным для обмена на полгода. Этот факт стал критическим для возможной сделки летом. Однако переговоры могут возобновиться ближе к дедлайну обменов в феврале.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
возможные переходы
