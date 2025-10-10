«Это должно было произойти в июне». «Бакс» опоздали с переговорами по Яннису Адетокумбо из-за продления Микэла Бриджеса
Сэм Эмик подтверждает обсуждение обмена Янниса Адетокумбо.
Репортер The Athletic сообщает о правдивости информации Шэмса Чарании о переговорах между «Милуоки» и «Нью-Йорком» по поводу возможного трансфера звездного форварда.
Источники Эмика уточняют, что Джейлен Брансон был неприкосновенным для «Никс», и считают, что «переговоры должны были пройти в июне».
«Бакс» обратились к «Никс» в августе. В начале месяца был продлен контракт Микэла Бриджеса. Баскетболист получил 150 миллионов на 4 года с сезона-2026/27 и стал недоступным для обмена на полгода. Этот факт стал критическим для возможной сделки летом. Однако переговоры могут возобновиться ближе к дедлайну обменов в феврале.
