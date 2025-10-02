Кендрик Нанн – MVP 1-го тура Евролиги
Кендрик Нанн признан MVP 1-го тура Евролиги.
Защитник «Панатинаикоса» получил награду после впечатляющего индивидуального выступления, которое помогло его команде одержать победу над «Баварией» со счетом 87:79.
Нанн набрал 21 очко, реализовав 9 из 11 двухочковых, 3 из 3 штрафных, а также сделал 3 подбора, 10 передач (повторив личный рекорд) и 3 перехвата.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Евролиги
