0

Кендрик Нанн – MVP 1-го тура Евролиги

Кендрик Нанн признан MVP 1-го тура Евролиги.

Защитник «Панатинаикоса» получил награду после впечатляющего индивидуального выступления, которое помогло его команде одержать победу над «Баварией» со счетом 87:79.

Нанн набрал 21 очко, реализовав 9 из 11 двухочковых, 3 из 3 штрафных, а также сделал 3 подбора, 10 передач (повторив личный рекорд) и 3 перехвата.

Кто лучший американский игрок в НБА?1274 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Евролиги
logoПанатинаикос
logoКендрик Нанн
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Василие Мицич, Кендрик Нанн и Саша Везенков – самые высокооплачиваемые игроки Евролиги
24 сентября, 12:01
Лонни Уокер: «Активный переход игроков из НБА в Европу начался благодаря Кендрику Нанну»
320 сентября, 15:46
Главные новости
Чарльз Баркли: «Если «Сиксерс» будут здоровы, они лучшие на Востоке»
10 минут назад
Туомас Иисало о защите «Мемфиса»: «Игра с нами должна ощущаться, как поход к стоматологу»
27 минут назад
«Партизан» подпишет контракт с Тэреном Армстронгом
49 минут назад
Скут Хендерсон: «В этом сезоне мы будем играть гораздо быстрее»
1сегодня, 13:14
Евролига. «Партизан» примет «Милан», «Реал» встретится с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:17
НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией» в Абу-Даби
4сегодня, 12:17
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Енисей»
сегодня, 12:16
Малакай Флинн привлек внимание клубов Евролиги после первых матчей за «Бахчешехир»
1сегодня, 12:09
Алекса Аврамович может пропустить 8-12 недель в результате травмы колена, полученной из-за физиотерапевта
4сегодня, 11:40
Энтони Дэвис: «Сгоняю вес по ходу сезона и становлюсь слишком легким»
сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» принимает МБА
45 минут назад
Клэй Томпсон о Купере Флэгге: «Его рабочая этика впечатляет»
1сегодня, 13:31
Еврокубок. «Лондон» примет «Будучность»
1сегодня, 12:16
Донатас Мотеюнас близок к переходу в «Црвену Звезду»
сегодня, 11:55
Скотти Барнс: «Мы определенно рассчитываем попасть в плей-офф и выиграть там несколько матчей»
2вчера, 20:26
Еврокубок. «Литкабелис» обыграл «Бешикташ», «Бурк» без проблем победил «Тренто» и другие результаты
1вчера, 20:10
Рэджон Рондо присоединился к тренировочному лагерю «Милуоки»
4вчера, 19:20Фото
Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» проиграло «Надежде», УГМК разгромил «Энергию» и другие результаты
вчера, 17:25
Де’Энтони Мелтон, скорее всего, пропустит начало регулярного сезона
вчера, 17:21
Джонатан Куминга присоединится к тренировочному лагерю «Уорриорз» и проведет первую тренировку с командой
вчера, 16:25