Кендрик Нанн не сыграет против «Олимпиакоса» из-за проблем с коленом
«Панатинаикос» потерял ключевого игрока перед дерби с «Олимпиакосом».
30-летний разыгрывающий Кендрик Нанн пропустит принципиальный матч против из-за боли в правом колене.
Проблема возникла после столкновения в игре с «Басконией» и изначально не считалась серьезной. Однако американский баскетболист вчера на тренировке вновь потревожил больное место, и это окончательно решило вопрос о его участии в матче.
Таким образом, Нанн присоединился к Марюс Григонису и Матиасу Лессору, которые также не смогут помочь «Панатинаикосу» в предстоящем дерби.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
