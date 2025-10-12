0

Кендрик Нанн не сыграет против «Олимпиакоса» из-за проблем с коленом

«Панатинаикос» потерял ключевого игрока перед дерби с «Олимпиакосом».

30-летний разыгрывающий Кендрик Нанн пропустит принципиальный матч против из-за боли в правом колене.

Проблема возникла после столкновения в игре с «Басконией» и изначально не считалась серьезной. Однако американский баскетболист вчера на тренировке вновь потревожил больное место, и это окончательно решило вопрос о его участии в матче.

Таким образом, Нанн присоединился к Марюс Григонису и Матиасу Лессору, которые также не смогут помочь «Панатинаикосу» в предстоящем дерби.

