Василие Мицич, Кендрик Нанн и Саша Везенков – самые высокооплачиваемые игроки Евролиги

Eurohoops представил Топ-10 игроков Евролиги по зарплатам.

Суммы отображены уже с вычетом налогов и в долларах.

Топ-10 высокооплачиваемых баскетболистов Евролиги (Eurohoops):

  1. Василие Мицич («Хапоэль Тель-Авив») – 5,6 миллиона долларов

  2. Кендрик Нанн («Панатинаикос») – 5,3

  3. Саша Везенков («Олимпиакос») – 4,1

  4. Шейн ЛаркинАнадолу Эфес») – 3,75

  5. Джанан Муса («Дубай») – 3,5

  6. Эван Фурнье («Олимпиакос») – 3,2

  7. Матиас Лессор («Панатинаикос») – 3,2

  8. Костас Слукас («Панатинаикос») – 3,1

  9. Майк Джеймс («Монако») – 3

  10. Уолтер Тавареш («Реал») / Элайджа Брайант («Хапоэль Тель-Авив») – 2,7

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?966 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
