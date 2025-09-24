Василие Мицич, Кендрик Нанн и Саша Везенков – самые высокооплачиваемые игроки Евролиги
Eurohoops представил Топ-10 игроков Евролиги по зарплатам.
Суммы отображены уже с вычетом налогов и в долларах.
Топ-10 высокооплачиваемых баскетболистов Евролиги (Eurohoops):
Василие Мицич («Хапоэль Тель-Авив») – 5,6 миллиона долларов
Кендрик Нанн («Панатинаикос») – 5,3
Саша Везенков («Олимпиакос») – 4,1
Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») – 3,75
Джанан Муса («Дубай») – 3,5
Эван Фурнье («Олимпиакос») – 3,2
Матиас Лессор («Панатинаикос») – 3,2
Костас Слукас («Панатинаикос») – 3,1
Майк Джеймс («Монако») – 3
Уолтер Тавареш («Реал») / Элайджа Брайант («Хапоэль Тель-Авив») – 2,7
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости