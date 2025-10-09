«Партизан» получил штраф в 13000 евро за поведение болельщиков в матче против «Милана»

Евролига выписала штрафы.

Сербский «Партизан » заплатит 13000 евро за броски предметов болельщиками на площадку в матче с «Миланом». Реация публики была вызвана решением судей, увидевших фол Джабари Паркера на Леандро Больмаро .

2500 тысячи заплатит ассистент тренерского штаба «Анадолу Эфеса» Радо Трифунович за неуважение к арбитрам в игре против «Хапоэля».