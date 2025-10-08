1

Кевин Дюрэнт о возможном воссоединении с Уэстбруком: «Расс – легенда. Это было бы круто»

Дюрэнт прокомментировал слухи о возможном переходе Рассела Уэстбрука в «Хьюстон».

«Понятия не имею, что происходит. Обычно, когда такие вещи происходят, появляется много шума. Но кроме нескольких слухов, я ничего больше не слышал.

Расс – легенда. Я считаю, что он заслуживает быть в НБА прямо сейчас, и он заслуживает уйти из лиги на своих условиях. Поэтому, да, это было бы круто, но не я принимаю решения», – сказал 37-летний форвард Рокетс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Up & Adams
