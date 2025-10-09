Видео
Кевин Дюрэнт набрал 20 очков за 23 минуты в дебютной игре за «Хьюстон» против «Юты»

Кевин Дюрэнт показал свой уровень.

Звездный форвард дебютировал за «Рокетс» в предсезонном матче против «Юты», став самым результативным игроком своей команды. На его счету 20 очков, 2 подбора, 1 передача и 1 перехват за 23 минуты на площадке. Дюрэнт реализовал 7 из 10 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

«Хьюстон» победил со счетом 140:127.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
