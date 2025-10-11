Изменения в правилах НБА защитят бросающих от удара по руке после броска

НБА скорректировала рассмотрение эпизодов с защитой от бросков.

Стеф Карри давно пытался добиться изменений в правилах, которые защищали бы бросающих от атаки руки. Разыгрывающий «Голден Стэйт » завершал прошлый сезон с травмой большого пальца, которую постоянно выцеливал Диллон Брукс из «Хьюстона», стараясь зацепить палец после броска.

Арбитры будут наказывать фолом явное вторичное движение руки обороняющегося игрока, нацеленное на контакт с ладонью бросающего после релиза. Правило «хай-файв» вступит в силу уже в этом сезоне.

«Давно пора. Защитники не просто смещаются в твою сторону, но активно атакуют руки. Это не баскетбол. Дело не во влиянии на бросок. Просто опасно для игроков. И этого легко избежать, не влияет на нормальную защиту», – прокомментировал нововведение Карри.