  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Мозес Муди прошел МРТ в связи с повреждением голени. «Уорриорз» ожидают, что травма не носит серьезного характера
1

Мозес Муди прошел МРТ в связи с повреждением голени. «Уорриорз» ожидают, что травма не носит серьезного характера

Мозес Муди присоединился к лазарету «Голден Стэйт».

У защитника «Уорриорз» проблемы с голенью, в связи с чем он прошел МРТ-обследование.

В калифорнийском клубе ожидают, что травма не носит серьезного характера, но решили перестраховаться и провести диагностику.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
logoГолден Стэйт
logoМозес Муди
logoНБА
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стеф Карри пропустит матч с «Лейкерс» и вернется в игре с «Портлендом»
вчера, 20:30
Джимми Батлер восстанавливается после травмы голеностопа и может пропустить матч с «Лейкерс»
55 октября, 07:20
«Это не твоя игра». Дрэймонд Грин дважды подряд провалился в атаке против Муди на тренировке
75 сентября, 04:26Видео
«Голден Стэйт» не планирует обменивать Кумингу этим летом, так как не хочет расставаться с Хилдом или Муди
175 августа, 04:28
Главные новости
Ченнинг Фрай о сравнении Флэгга с Бердом: «Какой там рост у Гордона Хэйворда? Раз уж сравниваете белых парней»
9 минут назад
Стивен Эй Смит: «Бекки Хэммон достойна тренировать команду НБА»
227 минут назад
Кендрик Перкинс: «Никто не должен упрекать Янниса в случае ухода. Он столько сделал для Милуоки – там новые рестораны, новый центр города»
145 минут назад
Данте Экзам может пропустить длительный период из-за проблем с коленом
сегодня, 06:24
Айеша Карри отреагировала на критику после неожиданных признаний о семейной жизни со звездой НБА
5сегодня, 06:05Фото
«Лейкерс» и «Финикс» интересовались Брюсом Брауном
сегодня, 05:59
Джозеф Цай о стратегии «Нетс» на сезон: «У нас есть свой пик 2026 года, хотим, чтобы он был хорошим. Догадайтесь, какая у нас будет стратегия»
4сегодня, 05:45
Лука Дончич о травме Джеймса: «Очень ждем его, но пока что выйдет и сыграет кто-то другой. Верим в каждого в команде»
сегодня, 05:30
Джонни Ферфи воткнул сверху через Малефая Леонса
сегодня, 05:16Видео
«Чувак, у тебя зависимость, расслабься!» Болельщик просил Паоло Банкеро набрать еще 2 очка, чтобы сыграла его ставка
1сегодня, 05:01
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Енисей» встретится с «Динамо Курск»
1 минуту назад
Единая лига ВТБ. «Зенит» примет ЦСКА, МБА-МАИ сыграет с «Локомотивом-Кубань»
10 минут назад
Стефен Карри подговорил фаната показать средний палец Гэри Пэйтону II, когда тот подошел дать автограф
245 минут назадВидео
Лука Дончич подарил игрокам «Лейкерс» кроссовки своей именной модели «Luka 4»
2сегодня, 06:22Видео
Джеймс Харден занял позицию лидера «Клипперс», став главным «голосом» команды
сегодня, 05:40
Энтони о Уэстбруке и «Оклахоме»: «Расс не может пройти путь от величайшего игрока в истории клуба до игрока, который, возможно, будет выходить на паркет, а возможно – нет»
сегодня, 05:21
ACB. «Уникаха» победила «Гран-Канарию», «Андорра» крупно проиграла «Тенерифе» и другие результаты
2вчера, 21:07
Адриатическая лига. «Партизан» сыграет со «Сплитом», «Будучность» встретится с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
вчера, 17:45Live
Чемпионат Италии. «Милан» разгромил «Варезе», «Брешия» обыграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 20:53
Чемпионат Франции. «Виллербан» разгромил «Ле-Ман», «Шоле» не справился с «Дижоном» и другие результаты
вчера, 20:50