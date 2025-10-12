Мозес Муди прошел МРТ в связи с повреждением голени. «Уорриорз» ожидают, что травма не носит серьезного характера
Мозес Муди присоединился к лазарету «Голден Стэйт».
У защитника «Уорриорз» проблемы с голенью, в связи с чем он прошел МРТ-обследование.
В калифорнийском клубе ожидают, что травма не носит серьезного характера, но решили перестраховаться и провести диагностику.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
