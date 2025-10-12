Мозес Муди прошел МРТ в связи с повреждением голени. «Уорриорз» ожидают, что травма не носит серьезного характера

Мозес Муди присоединился к лазарету «Голден Стэйт».

У защитника «Уорриорз» проблемы с голенью, в связи с чем он прошел МРТ-обследование.

В калифорнийском клубе ожидают, что травма не носит серьезного характера, но решили перестраховаться и провести диагностику.