Эрик Споэльстра станет новым главным тренером сборной США
Тренер «Майами» возглавит американскую сборную.
По информации ESPN, федерация баскетбола США планирует назначить главным тренером мужской сборной Эрика Споэльстру. Он сменит Стива Керра на этом посту и будет готовить команду к чемпионату мира 2027 года и Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ранее Споэльстра работал старшим ассистентом в тренерском штабе сборной, которая завоевала золото на Олимпиаде-2024 в Париже.
Решение о назначении принял руководитель сборной США Грант Хилл. Он выстроил внутреннюю систему преемственности: Керр был старшим ассистентом у Грега Поповича, прежде чем возглавить команду, и теперь передаст эстафету Споэльстре.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости