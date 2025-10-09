Эрик Споэльстра станет новым главным тренером сборной США

Тренер «Майами» возглавит американскую сборную.

По информации ESPN, федерация баскетбола США планирует назначить главным тренером мужской сборной Эрика Споэльстру . Он сменит Стива Керра на этом посту и будет готовить команду к чемпионату мира 2027 года и Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее Споэльстра работал старшим ассистентом в тренерском штабе сборной, которая завоевала золото на Олимпиаде-2024 в Париже.

Решение о назначении принял руководитель сборной США Грант Хилл. Он выстроил внутреннюю систему преемственности: Керр был старшим ассистентом у Грега Поповича, прежде чем возглавить команду, и теперь передаст эстафету Споэльстре.