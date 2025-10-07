3

Стив Керр: «В спорте у тренерской работы есть срок годности. Но я не чувствую, что мой истек»

Тренер «Уорриорз» объяснил, почему пока не торопится с решением о своем будущем.

«Думаю, Майк [Данливи-младший] уважает тот факт, что я на том этапе карьеры, когда просто хочу убедиться, что все ощущается правильно – не только для меня, но и для игроков, для всего клуба.

Понимаю, что в любом спорте у тренерской работы есть своего рода срок годности. Если чувствуешь, что больше не складывается – пора уходить. Но это пока это не мой случай.

Мне очень комфортно с игроками, я знаю, что они меня уважают. У нас отличное взаимодействие. Люблю работать с Майком, люблю эту организацию.

А пока давайте просто посмотрим, куда это все приведет. Я люблю то, что делаю, и, думаю, буду продолжать этим заниматься», – сказал Стив Керр.

