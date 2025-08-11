  • Спортс
Егор Дёмин: «Одна из моих основных целей – это постараться вернуть должное внимание и уважение к российскому баскетболу»

Новичок «Бруклина» поделился целями и ожиданиями от первого сезона в НБА.

– Вы стали самым высоко задрафтованным игроком в истории российского баскетбола. Присутствует ли волнение или давление из-за высоких ожиданий от вас?

– Считаю, волнение должно быть в любом случае. Из этого волнения я черпаю мотивацию, чтобы работать – что в итоге должно привести меня туда, где я хочу быть. А давление – это в какой-то степени формальность, у меня есть свои собственные стандарты, требования и ожидания от себя самого. И даже если это займет время или если меня не будет видно поначалу, я не перестану делать то, что люблю, и буду с гордостью носить флаг России. В любом случае.

– Что для вас является целью на первый сезон в НБА?

– Мои основные цели – адаптация и максимальная концентрация на развитии во всем. Я фокусируюсь на том, чтобы прикладывать как можно больше усилий каждый раз, когда ступаю на паркет и вне его. Также необходимо выкладываться по максимуму и быть губкой, впитывая всю доступную мне информацию.

– Пересекались во время Летней лиги с Владом Голдиным? О чем общались?

– С Владом не пересекся в итоге, но виделся с Витей Лахиным. После первой игры с «Оклахомой» увидел его, и мы поздоровались. Обидно, конечно, что Витя не сумел сыграть в связи с травмой, но было очень приятно видеть его, тем более в обстановке Летней лиги.

– Рады тому, что в лиге будет еще один россиянин?

– Конечно, рад. Это большой результат для российского баскетбола. Одна из моих основных целей – это постараться вернуть должное внимание и уважение к российскому баскетболу… хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол.

«Нетс» выбрали Егора Дёмина под 8-м номером на драфте НБА 2025 года.

Влад Голдин остался незадрафтованным и подписал двусторонний контракт с «Майами».

