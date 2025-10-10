1

Леброн Джеймс пропустит 3-4 недели

Форвард «Лейкерс» пропустит старт сезона.

Как пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Леброна Джеймса беспокоит воспаление седалищного нерва с правой стороны. Из-за этого он выбыл на 3-4 недели.

Сезон-2025/26 стартует для «Лейкерс» 21 октября, когда они примут «Голден Стэйт».

Джеймс пропустит первый матч сезона впервые в карьере.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энес Кантер Фридом: «Если играешь с Леброном и сезон не задался, то всегда нужен «козел отпущения»
2сегодня, 14:50
Главные новости
Пол Пирс арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде
218 минут назад
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» сыграет с «Детройтом», «Нью-Йорк» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
19 минут назад
Евролига. 30 очков и бросок под сирену Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» обыграть «Басконию», «Реал» победил «Виллербан» и другие результаты
36 минут назад
Дуэйн Уэйд об Эрике Споэльстре: «В плей-офф он буквально подписывал с нами контракты на определенные роли»
47 минут назад
Генеральные менеджеры НБА считают, что «Атланта» провела лучшее межсезонье
сегодня, 20:17
Брайан Уиндхорст: «Вся лига готовится к последнему сезону Янниса в «Милуоки»
3сегодня, 20:04
Лука Дончич о дриблинге Кайри Ирвинга: «Этому нельзя научиться»
2сегодня, 19:33
Джейсон Тейтум снова забивает сверху
10сегодня, 19:11Видео
Генеральные менеджеры НБА считают Йокича главным претендентом на MVP, а «Оклахому» фаворитом в борьбе за чемпионство
сегодня, 18:38
Единая лига ВТБ. 23 очка Эдвардса помогли «Автодору» обыграть «Енисей», МБА-МАИ разгромил «Пари НН»
2сегодня, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию»
сегодня, 18:15
Миленко Богичевич о победе над «Енисеем»: «Исход матча решило одно владение, но мы ожидали подобного»
сегодня, 18:07
«Арис» проявляет интерес к Кристу Кумадже
сегодня, 15:25
Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»
сегодня, 14:04
Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
сегодня, 13:18
Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка
сегодня, 12:00Фото
Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»
сегодня, 11:10
«Партизан» получил штраф в 13000 евро за поведение болельщиков в матче против «Милана»
сегодня, 07:34
Еврокубок. 27 очков Марко Симонович не спасли «Тюрк Телеком» от поражения «Бурку», «Будучность» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 20:07
Дарон Расселл будет выступать за сборную Румынии
вчера, 19:19