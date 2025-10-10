Леброн Джеймс пропустит 3-4 недели
Форвард «Лейкерс» пропустит старт сезона.
Как пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Леброна Джеймса беспокоит воспаление седалищного нерва с правой стороны. Из-за этого он выбыл на 3-4 недели.
Сезон-2025/26 стартует для «Лейкерс» 21 октября, когда они примут «Голден Стэйт».
Джеймс пропустит первый матч сезона впервые в карьере.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости