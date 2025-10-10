Репортер ESPN о травме Леброна Джеймса: «Ему стоит растереть это место коньяком, и все пройдет»
Барри подколол Джеймса в эфире телеканала.
Ранее Леброн Джеймс заинтриговал публику «Вторым решением», которое в итоге оказалось рекламой алкогольного напитка.
Также стало известно, что из-за воспаления седалищного нерва форвард «Лейкерс» впервые в карьере пропустит первый матч сезона.
Репортер ESPN Мэтт Барри решил пошутить на эту тему в эфире.
«У меня есть идея! Может, ему стоит растереть это место коньяком, и все пройдет», – сдерживая улыбку, заявил Барри.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
