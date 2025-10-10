2

Репортер ESPN о травме Леброна Джеймса: «Ему стоит растереть это место коньяком, и все пройдет»

Барри подколол Джеймса в эфире телеканала.

Ранее Леброн Джеймс заинтриговал публику «Вторым решением», которое в итоге оказалось рекламой алкогольного напитка.

Также стало известно, что из-за воспаления седалищного нерва форвард «Лейкерс» впервые в карьере пропустит первый матч сезона.

Репортер ESPN Мэтт Барри решил пошутить на эту тему в эфире.

«У меня есть идея! Может, ему стоит растереть это место коньяком, и все пройдет», – сдерживая улыбку, заявил Барри.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс пропустит 3-4 недели
11вчера, 21:18
«Ну вы и идиоты». Джей Джей Редик посмеялся над реакцией на рекламную кампанию Леброна Джеймса
158 октября, 04:40
«Второе решение» Леброна Джеймса оказалось рекламой алкоголя
867 октября, 15:46
Главные новости
Лука Дончич назвал победные броски против «Миннесоты» в финале Запада и против «Клипперс» в «пузыре» своими любимыми
10 минут назадВидео
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» победил «Детройт», «Нью-Йорк» одолел «Миннесоту» в овертайме и другие результаты
6сегодня, 05:24
Гилджес-Александер дебютировал в «предсезонке» – 16 очков и 5 передач за 20 минут против «Шарлотт»
сегодня, 05:00Видео
Виктор Оладипо исполнил эффектный данк в предсезонном матче НБА
3сегодня, 04:54Видео
Кэйсон Уоллес забросил невероятный мяч с обратной стороны щита, улетая в аут
1сегодня, 04:52Видео
Ник Райт: «Леброн может играть на уровне Матча звезд почти до 50»
2сегодня, 04:48
Танасис Адетокумбо завершил аллей-уп одной рукой; забил обратный лэй-ап, пройдя под кольцо через двоих
1сегодня, 04:31Видео
Аллен Айверсон: «Никогда не вникал в разные рейтинги. Против любых соперников чувствовал себя лучшим на площадке»
сегодня, 04:26
Этторе Мессина недоволен судейством в матче с «Монако»: «Повторяется одна и та же история»
сегодня, 04:08
У Уэстбрука есть предложение от китайского клуба, которое в 4 раза превышает возможный контракт в НБА
2сегодня, 03:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Это означает «доброе утро». Лука Дончич выругался на словенском, попробовав острый соус Da Bomb
33 минуты назадВидео
Джош Гидди заткнул сирену дальним попаданием
сегодня, 05:13Видео
Девин Букер: «Лето выдалось слишком долгим. На мне сейчас лежит большая ответственность»
сегодня, 02:04
Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию»
вчера, 18:15
Миленко Богичевич о победе над «Енисеем»: «Исход матча решило одно владение, но мы ожидали подобного»
вчера, 18:07
«Арис» проявляет интерес к Кристу Кумадже
вчера, 15:25
Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»
вчера, 14:04
Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
вчера, 13:18
Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка
вчера, 12:00Фото
Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»
вчера, 11:10