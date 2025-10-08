«Юта» открыта к предложениям по обмену Лаури Маркканена

Финский форвард «Джаз» может покинуть команду.

По информации журналиста Sports Illustrated Криса Манникса, клуб отклонил предложение от «Голден Стэйт» летом 2024 года, надеясь на более выгодный вариант в будущем.

Этого не случилось, и сейчас многие в лиге считают, что «Юта» всерьез готова обсуждать обмен Лаури Маркканена.

В прошлом сезоне 28-летний баскетболист провел 47 матчей, набирая в среднем 19 очков, 5,9 подбора и 1,5 передачи за 31 минут на площадке.