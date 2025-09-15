Лойд, Осман, Авдия, Маркканен и Йокич – во второй символической пятерке Евробаскета-2025
Названа вторая символическая пятерка Евробаскета-2025.
В нее вошли Джордан Лойд (Польша), Джеди Осман (Турция), Дени Авдия (Израиль), Лаури Маркканен (Финляндия) и Никола Йокич (Сербия).
В финале Евробаскета-2025 Германия обыграла Турцию со счетом 88:83 и завоевала титул чемпионов Европы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: FIBA
