Лойд, Осман, Авдия, Маркканен и Йокич – во второй символической пятерке Евробаскета-2025

Названа вторая символическая пятерка Евробаскета-2025.

В нее вошли Джордан Лойд (Польша), Джеди Осман (Турция), Дени Авдия (Израиль), Лаури Маркканен (Финляндия) и Никола Йокич (Сербия).

В финале Евробаскета-2025 Германия обыграла Турцию со счетом 88:83 и завоевала титул чемпионов Европы.

Объявлена символическая сборная Евробаскета-2025