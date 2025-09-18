1

Лаури Маркканен представил свою версию «сборной Мира» для Матча всех звезд НБА

Звезда «Юты» намерен вернуться в число участников Матча всех звезд НБА.

«Всегда есть гордость, когда представляешь свою страну или, в этом случае, весь мир. Думаю, это будет веселый формат, и, надеюсь, я смогу в нем участвовать», – сказал финский форвард, участвовавший в матче всех звезд НБА-2023.

Маркканен также озвучил свою версию «сборной Мира»: «Никола Йокич, Яннис Адетокумбо, Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Шэй Гилджес-Александер».

Адам Сильвер подтвердил новый формат Матча всех звезд с участием команды иностранцев

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
