Звездан Митрович выиграл судебный процесс против «Виллербана» и получит 483,5 тысячи евро
Закончился судебный процесс против «Виллербана».
Бывший главный тренер команды Звездан Митрович требовал у клуба недоплаченные ему 481,5 тысячи евро.
Митрович возглавлял команду в 2018-20 годах, клуб обвинил его в причинении вреда репутации организации из-за неподобающего поведения.
Судебный процесс длился 3 года. Кроме запрошенной суммы Митрович получит 2000 евро в качестве компенсации судебных расходов.
Сейчас 55-летний специалист тренирует «Цедевиту-Олимпию».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
