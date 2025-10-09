Звездан Митрович выиграл судебный процесс против «Виллербана» и получит 483,5 тысячи евро

Закончился судебный процесс против «Виллербана».

Бывший главный тренер команды Звездан Митрович требовал у клуба недоплаченные ему 481,5 тысячи евро.

Митрович возглавлял команду в 2018-20 годах, клуб обвинил его в причинении вреда репутации организации из-за неподобающего поведения.

Судебный процесс длился 3 года. Кроме запрошенной суммы Митрович получит 2000 евро в качестве компенсации судебных расходов.

Сейчас 55-летний специалист тренирует «Цедевиту-Олимпию».