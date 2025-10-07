Стали известны бюджеты команд чемпионата Франции на сезон 2025/26: «Монако» и «Париж» возглавили список

«Монако» и «Париж» самые богатые клубы чемпионата Франции.

Серебряный призер прошлогоднего чемпионата «Монако» установил исторический рекорд с бюджетом 38,7 млн евро (рост на 32% по сравнению с прошлым годом).

Золотой призер прошлого сезона «Париж » показал самый резкий рост – на 53%, бюджет команды составил 28,8 млн евро.

Третье место, с бюджетом 18,6 млн евро, занял «Виллербан» (годовой рост на 15%).

Что касается, зарплатного фонда, то «Монако » с 20,13 млн (52% бюджета) заметно опережает остальных и стал первым клубом чемпионата с зарплатной ведомостью выше 20 млн.

Зарплатный фонд в «Париже » составляет 7,97 млн, что на 42% больше, чем в прошлом сезоне, и занимает 28% бюджета.

«Виллербан » сократил зарплатную ведомость до 4,55 млн (-19%), что составляет 24% бюджета. Это отражает стратегию клуба по сохранению финансовой стабильности после сложного европейского сезона.