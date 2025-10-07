  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стали известны бюджеты команд чемпионата Франции на сезон 2025/26: «Монако» и «Париж» возглавили список
0

Стали известны бюджеты команд чемпионата Франции на сезон 2025/26: «Монако» и «Париж» возглавили список

«Монако» и «Париж» самые богатые клубы чемпионата Франции.

Серебряный призер прошлогоднего чемпионата «Монако» установил исторический рекорд с бюджетом 38,7 млн евро (рост на 32% по сравнению с прошлым годом).

Золотой призер прошлого сезона «Париж» показал самый резкий рост – на 53%, бюджет команды составил 28,8 млн евро.

Третье место, с бюджетом 18,6 млн евро, занял «Виллербан» (годовой рост на 15%).

Что касается, зарплатного фонда, то «Монако» с 20,13 млн (52% бюджета) заметно опережает остальных и стал первым клубом чемпионата с зарплатной ведомостью выше 20 млн.

Зарплатный фонд в «Париже» составляет 7,97 млн, что на 42% больше, чем в прошлом сезоне, и занимает 28% бюджета.

«Виллербан» сократил зарплатную ведомость до 4,55 млн (-19%), что составляет 24% бюджета. Это отражает стратегию клуба по сохранению финансовой стабильности после сложного европейского сезона.

Кто лучший американский игрок в НБА?4298 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BeBasket
logoчемпионат Франции
logoАСВЕЛ Виллербан
logoПариж
logoМонако
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. 22 очка Хаджинса помогли «Ле-Ману» одержать победу над «Парижем»
вчера, 20:03
31 очко Майка Джеймса не помогло «Монако» обыграть «Элан Шалон», «Виллербан» победил «Сен-Кантен»
5 октября, 19:25
Чемпионат Франции. «Бурк» обыграл «Нанси», «Лимож» победил «Дижон» и другие результаты
4 октября, 20:50
Главные новости
Жена и четверо детей Янниса Адетокумбо переехали в Афины
854 минуты назад
«Даллас» подписал контракт с Дэлано Бэнтоном
1сегодня, 16:02
«Второе решение» Леброна Джеймса оказалось рекламой алкоголя
76сегодня, 15:46
Стив Керр: «В спорте у тренерской работы есть срок годности. Но я не чувствую, что мой истек»
3сегодня, 15:05
Карлос Дельфино объявил о завершении карьеры
7сегодня, 14:33
Руди Гобер о пропуске Евробаскета-2025: «Решение далось непросто, но мне нужно было подзарядить батарейки»
сегодня, 14:18
Эрик Споэльстра о Николе Йовиче: «Он прогрессирует почти во всем, кроме подборов – это должно стать для него приоритетом»
1сегодня, 13:55
Стив Керр: «Кевон Луни – лучший лидер, которого я когда-либо видел»
7сегодня, 13:34
Джанан Муса выбыл на несколько недель из-за травмы колена
3сегодня, 13:18
Влатко Чанчар: «Поставьте всех запасных на площадку вместе с Йокичем, а старт пусть играет без него. Тогда и посмотрим, что к чему»
4сегодня, 12:18
Ко всем новостям
Последние новости
Чима Монеке о Ти Джей Шортсе: «Скажу честно – мне кажется, он не подходит «Панатинаикосу»
11 минут назад
Блэйк Уэсли о Яне Ханьсэне: «Ничего подобного я раньше не видел. Уверен, он получит награду «Новичка года»
35 минут назад
Лига чемпионов. «Ритас» примет «Легию», «Игокеа» сыграет с «Галатасараем» и другие матчи
сегодня, 12:21
Еврокубок. «Бешикташ» играет с «Лондон Лайонс», «Нептунас» принимает «Клуж» и другие матчи
51 минуту назадLive
Эван Фурнье может пропустить матчи против «Дубая» и «Панатинаикоса»
сегодня, 15:21
Брюс Браун о возвращении к роли разыгрывающего: «Я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал мяч»
сегодня, 05:41
Джеймс Харден подобрал окраску Ferrari под расцветку «Змеиная кожа» своей новой модели кроссовок
1сегодня, 05:17Видео
Остин Ривз: «Леброн и Эй Ди с первого дня говорили: «Будь собой». Это придало мне уверенности»
вчера, 20:18
Чемпионат Франции. 22 очка Хаджинса помогли «Ле-Ману» одержать победу над «Парижем»
вчера, 20:03
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Наполи»
вчера, 20:00