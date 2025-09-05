«Это не твоя игра». Дрэймонд Грин дважды подряд провалился в атаке против Муди на тренировке

Дрэймонд Грин попытался расширить свой атакующий арсенал.

Во время тренировки форвард «Уорриорз» попытался сыграть спиной против одноклубника Мозеса Муди , а затем исполнил бросок с отклонением в прыжке. Обе попытки оказались безуспешными.

«Это не твоя игра», – отреагировал Муди.

В прошлом сезоне 35-летний Грин набирал 8,9 очка за игру.