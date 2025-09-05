«Это не твоя игра». Дрэймонд Грин дважды подряд провалился в атаке против Муди на тренировке
Дрэймонд Грин попытался расширить свой атакующий арсенал.
Во время тренировки форвард «Уорриорз» попытался сыграть спиной против одноклубника Мозеса Муди, а затем исполнил бросок с отклонением в прыжке. Обе попытки оказались безуспешными.
«Это не твоя игра», – отреагировал Муди.
В прошлом сезоне 35-летний Грин набирал 8,9 очка за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
