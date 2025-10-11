Стеф Карри пропустит матч с «Лейкерс» и вернется в игре с «Портлендом»

Стеф Карри получит отдых.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» пропустит игру против «Лейкерс» в воскресенье 12 октября и вернется в матче с «Портлендом».

Карри отыграл уже две предсезонных встречи, выходя примерно на 15 минут и набирая 12,5 очка в среднем.

На площадку против «Лейкерс» также не выйдут Эл Хорфорд и Мозес Муди. У Муди проблемы с икроножной мышцей, защитник пройдет МРТ-обследование.