Стеф Карри пропустит матч с «Лейкерс» и вернется в игре с «Портлендом»
Стеф Карри получит отдых.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» пропустит игру против «Лейкерс» в воскресенье 12 октября и вернется в матче с «Портлендом».
Карри отыграл уже две предсезонных встречи, выходя примерно на 15 минут и набирая 12,5 очка в среднем.
На площадку против «Лейкерс» также не выйдут Эл Хорфорд и Мозес Муди. У Муди проблемы с икроножной мышцей, защитник пройдет МРТ-обследование.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ника Фриделла
