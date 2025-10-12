Лука Дончич о травме Джеймса: «Очень ждем его, но пока что выйдет и сыграет кто-то другой. Верим в каждого в команде»
Лука Дончич рассказал о подходе к игре на фоне травмы Леброна Джеймса.
«Я теперь должен делать больше на площадке? Не рассматриваю ситуацию в таком разрезе. Просто хочу играть в баскетбол. Сделаю ли я меньше, сделаю ли я больше – да все, что угодно, лишь бы победить.
Отсутствие Джеймса – серьезная вещь. Выдающийся игрок. Очень важный для нас. Но мы все равно должны ценить каждого в составе и верить, что кто-то другой выйдет и подменит его. У нас тут коллектив, много ребят, мы готовимся. Надеюсь, Леброн сможет присоединиться к нам как можно скорее. Конечно же, мы в нем нуждаемся. Но пока что подход таков, что выйдет и сыграет кто-то другой. Как-то так», – заявил словенец.
