Лука Дончич и Остин Ривз не спрашивают Леброна Джеймса о завершении карьеры

Лидеры «Лейкерс» хотят и дальше играть с Леброном Джеймсом.

Инсайдер Дэйв Макменамин сообщает, что Лука Дончич и Остин Ривз хотели бы продолжить игровое сотрудничество с легендарным форвардом, но не задают ему вопросов о завершении карьеры из уважения.

Дончич считает вклад Джеймса в возможный титул «жизненно важным» и очень ценит возможность поработать с ним, ориентируясь на опыт сотрудничества с завершавшим карьеру Дирком Новицки.

Джеймс проведет свой 23-й сезон в лиге и впервые пропустит стартовые матчи «регулярки» из-за травмы. Форвард проведет последний год по текущему контракту с «Лейкерс».