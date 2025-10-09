Деандре Эйтон о совместных тренировках с Дончичем и Леброном: «У меня такой возможности еще не было»
Эйтон признался, что еще не тренировался с Лукой Дончичем и Леброном Джеймсом.
«Нет, пока я с ними не тренировался. Думаю, Джей Джей (Редик) и тренерский штаб что-то придумают, чтобы мы могли сыграться. Мне остается просто ждать и готовиться.
Понемногу начинаю разбираться в комбинациях, в схемах, вообще в баскетболе «Лейкерс». В команде много новых лиц… просто нужно больше общаться и помогать друг другу», – сказал 27-летний центровой «Лейкерс».
В прошлом сезоне Деандре Эйтон выступал за «Портленд», сыграв 40 матчей и набирая в среднем 14,4 очка, 10,2 подбора и 1,6 передачи за 30 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал Lakers Nation
