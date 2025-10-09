  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Деандре Эйтон о совместных тренировках с Дончичем и Леброном: «У меня такой возможности еще не было»
5

Деандре Эйтон о совместных тренировках с Дончичем и Леброном: «У меня такой возможности еще не было»

Эйтон признался, что еще не тренировался с Лукой Дончичем и Леброном Джеймсом.

«Нет, пока я с ними не тренировался. Думаю, Джей Джей (Редик) и тренерский штаб что-то придумают, чтобы мы могли сыграться. Мне остается просто ждать и готовиться.

Понемногу начинаю разбираться в комбинациях, в схемах, вообще в баскетболе «Лейкерс». В команде много новых лиц… просто нужно больше общаться и помогать друг другу», – сказал 27-летний центровой «Лейкерс».

В прошлом сезоне Деандре Эйтон выступал за «Портленд», сыграв 40 матчей и набирая в среднем 14,4 очка, 10,2 подбора и 1,6 передачи за 30 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал Lakers Nation
logoДеандре Эйтон
logoЛука Дончич
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Полагаю, увидим». Девин Букер не смог ответить на вопрос о возможном вкладе Деандре Эйтона в игру «Лейкерс»
14 октября, 14:15Видео
Лука Дончич примет участие в предсезонных матчах «с какого-то момента», Макси Клебер вернется в состав «Лейкерс» в ближайшее время
14 октября, 13:35
Деандре Эйтон о 2 бросках с игры: «Я здесь не ради статистики, а для того, чтобы выполнять любую задачу, которую «Лейкерс» мне поставят»
104 октября, 11:24
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Автодор» принимает «Енисей», «Пари НН» встретится с МБА-МАИ
9 минут назадLive
Энес Кантер Фридом: «Если играешь с Леброном и сезон не задался, то всегда нужен «козел отпущения»
20 минут назад
Джордан Лойд о переходе в «Анадолу Эфес»: «Я чувствую себя ценным и счастлив быть здесь»
44 минуты назад
Евролига. «Милан» примет «Монако», «Реал» сыграет с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 12:47
«Црвена Звезда» официально сообщила о расставании с Яннисом Сферопулосом
сегодня, 11:49Фото
Партнер Леброна Джеймса Мэверик Картер больше не участвует в проекте новой международной баскетбольной лиги
1сегодня, 11:30
Хайме Хакес и Алперен Шенгюн – авторы лучших моментов игрового дня НБА
2сегодня, 10:45Видео
Эдриан Воджнаровски выпустит серию интервью с руководителями спортивных клубов на Youtube
1сегодня, 10:37
Док Риверс: «Джон Хорст 11 лет принимает звонки по Яннису Адетокумбо и говорит «нет»
5сегодня, 10:20
Разыгрывающий Томас Уолкап выбыл из состава «Олимпиакоса» на 3 недели из-за ушиба
сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»
сегодня, 14:04
Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
сегодня, 13:18
Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка
сегодня, 12:00Фото
Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»
сегодня, 11:10
«Партизан» получил штраф в 13000 евро за поведение болельщиков в матче против «Милана»
сегодня, 07:34
Еврокубок. 27 очков Марко Симонович не спасли «Тюрк Телеком» от поражения «Бурку», «Будучность» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 20:07
Дарон Расселл будет выступать за сборную Румынии
вчера, 19:19
Си Джей Макколлум о «Вашингтоне»: «Это одна из самых организованных организаций, в которых я был»
4вчера, 18:29
«Партизан» представил новый дизайн своей площадки
вчера, 17:06Фото
Winline Basket Cup. «Зенит» разгромил «Уралмаш»
20вчера, 16:13