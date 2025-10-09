Леброн Джеймс о «худом Дончиче»: «Игра Луки не изменится. Главным будет восстановление»

Леброн Джеймс описал прогресс Луки Дончича.

Словенский разыгрывающий подтянул физическую форму и сбросил вес в межсезонье.

«Он выглядит замечательно. Немного быстрее, функциональнее. Но главное, что не очевидно для посторонних, – это восстановление. Когда твое тело находится на пике формы, чувствушь себя неизмеримо лучше.

Дело не в самой игре. Она не особо изменится, он по-прежнему будет набирать 30-40 очков, 15+10.

Что изменится, после 3-4 активных дней он проснется и скажет: «Ну ничего себе». Достигнутые результаты невероятно сильно влияют на восстановление и энергию», – заключил форвард «Лейкерс ».