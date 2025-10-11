Билл Симмонс о Д’Анджело Расселле: «Словно приятель у тебя в гостях. 1-й день – все здорово, на 6-й хочется, чтобы уехал»
Билл Симмонс описал карьеру Д’Анджело Расселла.
Защитник провел 10 лет в лиге, поиграв за 4 клуба. Если учитывать только полные сезоны, Расселл нигде не задерживался больше двух подряд.
«Он похож на приятеля, который приехал в гости. Все здорово в первый день, но на шестой ты понимаешь, что лучше бы он уже уехал», – пошутил по его поводу Билл Симмонс.
Кайри Ирвинг вступился за своего одноклубника: «Мы оба знаем, Билл, что ты бы никогда не сказал этого ему в лицо».
Расселл перешел в «Даллас», чтобы заменить Ирвинга на время его восстановления.
