Кайри Ирвинг: «Не спрашивайте, когда я вернусь. Точных сроков нет»

Кайри Ирвинг не называет сроки возвращения после травмы.

«Пожалуйста, не спрашивайте, когда я вернусь. Точных сроков нет. Я делаю необходимые шаги, чтобы вернуться в оптимальной форме – и наслаждаюсь этим процессом», – заявил 33-летний баскетболист во время прямого эфира с фанатами.

Девятикратный участник Матча всех звезд НБА получил травму 3 марта в игре против «Сакраменто», пропустив остаток сезона-2024/25.