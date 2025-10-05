Кайри Ирвинг: «Не спрашивайте, когда я вернусь. Точных сроков нет»
Кайри Ирвинг не называет сроки возвращения после травмы.
«Пожалуйста, не спрашивайте, когда я вернусь. Точных сроков нет. Я делаю необходимые шаги, чтобы вернуться в оптимальной форме – и наслаждаюсь этим процессом», – заявил 33-летний баскетболист во время прямого эфира с фанатами.
Девятикратный участник Матча всех звезд НБА получил травму 3 марта в игре против «Сакраменто», пропустив остаток сезона-2024/25.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Кайри Ирвинга
