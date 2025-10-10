  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лука Дончич назвал Виктора Вембаньяму и Кайри Ирвинга вероятными финалистами турнира один на один в НБА
4

Лука Дончич назвал Виктора Вембаньяму и Кайри Ирвинга вероятными финалистами турнира один на один в НБА

Лука Дончич порассуждал о возможном нововведении Матча всех звезд.

Давно ведутся разговоры о проведении турнира один на один в рамках повышения интереса к мероприятию. Лука Дончич выбрал вероятных финалистов такого состязания.

«Думаю, что Виктор Вембаньяма дойдет до финала, потому что через него не забросить в такой ситуации.

Вторым я поставил бы Кайри Ирвинга. Его дриблинг нереален», – заключил Дончич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Legion Hoops
