Лука Дончич назвал Виктора Вембаньяму и Кайри Ирвинга вероятными финалистами турнира один на один в НБА
Лука Дончич порассуждал о возможном нововведении Матча всех звезд.
Давно ведутся разговоры о проведении турнира один на один в рамках повышения интереса к мероприятию. Лука Дончич выбрал вероятных финалистов такого состязания.
«Думаю, что Виктор Вембаньяма дойдет до финала, потому что через него не забросить в такой ситуации.
Вторым я поставил бы Кайри Ирвинга. Его дриблинг нереален», – заключил Дончич.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Legion Hoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости