Лука Дончич о дриблинге Кайри Ирвинга: «Этому нельзя научиться»

Лука Дончич восхитился дриблингом Кайри Ирвинга.

«Я видел много невероятных вещей от Кайри , особенно на тренировках. Даже в матчах он делает то, на что другие не осмеливаются, но на тренировках творит еще больше безумных вещей.

Когда тебе кажется, что ты уже отзащищался против него, Кайри все равно находит способ пройти к кольцу.

Такому обращению с мячом невозможно обучить. Он пытался меня чему-то научить, но это просто нереально. То, что он делает – нельзя повторить», – сказал 26-летний баскетболист «Лейкерс».