0

Лука Дончич о дриблинге Кайри Ирвинга: «Этому нельзя научиться»

Лука Дончич восхитился дриблингом Кайри Ирвинга.

«Я видел много невероятных вещей от Кайри, особенно на тренировках. Даже в матчах он делает то, на что другие не осмеливаются, но на тренировках творит еще больше безумных вещей.

Когда тебе кажется, что ты уже отзащищался против него, Кайри все равно находит способ пройти к кольцу.

Такому обращению с мячом невозможно обучить. Он пытался меня чему-то научить, но это просто нереально. То, что он делает – нельзя повторить», – сказал 26-летний баскетболист «Лейкерс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал First We Feast
logoКайри Ирвинг
logoДаллас
logoЛука Дончич
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кайри Ирвинг: «Не спрашивайте, когда я вернусь. Точных сроков нет»
15 октября, 19:20
Куинн Кук: «Дюрэнт 100% перешел бы в «Даллас», если бы Кайри не травмировался»
330 сентября, 20:11
Дэвис, Дончич, Дюрэнт, Батлер и Ирвинг – в пятерке обязательных для просмотра игроков следующего сезона по мнению Стивена Эй Смита
822 августа, 16:43
Главные новости
Джейсон Тейтум снова забивает сверху
142 минуты назадВидео
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» сыграет с «Детройтом», «Нью-Йорк» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
сегодня, 18:49
Генеральные менеджеры НБА считают Йокича главным претендентом на MVP, а «Оклахому» фаворитом в борьбе за чемпионство
сегодня, 18:38
Евролига. «Милан» принимает «Монако», «Реал» играет с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 18:34Live
Единая лига ВТБ. 23 очка Эдвардса помогли «Автодору» обыграть «Енисей», МБА-МАИ разгромил «Пари НН»
1сегодня, 17:58
Ти Джей Макконнел пропустит минимум месяц из-за травмы задней поверхности бедра
2сегодня, 17:55
52 процента генеральных менеджеров НБА считают Эрика Споэльстру лучшим главным тренером лиги
9сегодня, 17:40
Эрик Споэльстра станет новым главным тренером сборной США
2сегодня, 17:17
Генеральные менеджеры НБА назвали лучших игроков на каждой позиции
7сегодня, 17:01
Алекс Карузо о работе ШГА в межсезонье: «Великие не отдыхают»
3сегодня, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию»
сегодня, 18:15
Миленко Богичевич о победе над «Енисеем»: «Исход матча решило одно владение, но мы ожидали подобного»
сегодня, 18:07
«Арис» проявляет интерес к Кристу Кумадже
сегодня, 15:25
Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»
сегодня, 14:04
Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
сегодня, 13:18
Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка
сегодня, 12:00Фото
Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»
сегодня, 11:10
«Партизан» получил штраф в 13000 евро за поведение болельщиков в матче против «Милана»
сегодня, 07:34
Еврокубок. 27 очков Марко Симонович не спасли «Тюрк Телеком» от поражения «Бурку», «Будучность» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 20:07
Дарон Расселл будет выступать за сборную Румынии
вчера, 19:19