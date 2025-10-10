Кавай Ленард о ветеранской команде: «Начинал в такой с великими. Ничего нового»
Кавай Ленард не беспокоится о возрастном ростере «Клипперс».
34-летнего форварда спросили об ощущениях от команды ветеранов.
«Я стал «дядькой» давным давно. Еще в 16 лет. Для меня в этом ничего нового. Начинал в ветеранском составе. Когда пришел в лигу, был окружен великими: Тим Данкан, Тони Паркер, Ману Джинобили, Стивен Джексон, Ти Джей Форд, Ричард Джефферсон.
Для меня все так и было всегда», – заключил Ленард.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Линна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости