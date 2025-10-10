Кавай Ленард о ветеранской команде: «Начинал в такой с великими. Ничего нового»

Кавай Ленард не беспокоится о возрастном ростере «Клипперс».

34-летнего форварда спросили об ощущениях от команды ветеранов.

«Я стал «дядькой» давным давно. Еще в 16 лет. Для меня в этом ничего нового. Начинал в ветеранском составе. Когда пришел в лигу, был окружен великими: Тим Данкан , Тони Паркер , Ману Джинобили , Стивен Джексон , Ти Джей Форд, Ричард Джефферсон.

Для меня все так и было всегда», – заключил Ленард .