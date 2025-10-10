1

Кавай Ленард о ветеранской команде: «Начинал в такой с великими. Ничего нового»

Кавай Ленард не беспокоится о возрастном ростере «Клипперс».

34-летнего форварда спросили об ощущениях от команды ветеранов.

«Я стал «дядькой» давным давно. Еще в 16 лет. Для меня в этом ничего нового. Начинал в ветеранском составе. Когда пришел в лигу, был окружен великими: Тим Данкан, Тони Паркер, Ману Джинобили, Стивен Джексон, Ти Джей Форд, Ричард Джефферсон.

Для меня все так и было всегда», – заключил Ленард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Линна
logoМану Джинобили
Ти Джей Форд
logoТони Паркер
logoРичард Джефферсон
logoКавай Ленард
logoСтивен Джексон
logoТим Данкан
logoНБА
logoКлипперс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ричард Джефферсон: «Игрокам нет дела до расследования по Каваю Ленарду. Злы, что сами не получили столько же»
38 октября, 08:25
НБА не собирается забирать Матч звезд-2026 у «Клипперс» на фоне расследования по Каваю
7 октября, 04:46
Кавай Ленард: «Я все еще могу защищаться, успевать за сильнейшими соперниками»
116 октября, 12:40
Главные новости
Джейлен Уильямс продолжает восстановление после операции на запястье и все еще не нагружает правую руку
7 минут назад
Никола Джуришич, Эйса Ньюэлл и Эли Ндиайе поучаствовали в «шоу талантов» новичков «Хоукс»
31 минуту назадВидео
Евролига. «Фенербахче» примет «Црвену Звезду», «Жальгирис» сыграет с «Баварией» и другие матчи
54 минуты назад
Женская НБА. Финал. «Лас-Вегас» попробует завершить серию против «Финикса»
56 минут назад
«Это должно было произойти в июне». «Бакс» опоздали с переговорами по Яннису Адетокумбо из-за продления Микэла Бриджеса
1сегодня, 16:35
«Я должен быть в НБА». Виктор Оладипо набрал 24+5 во втором товарищеском матче с «Клипперс»
3сегодня, 15:59
НБА считает предложенную Евролигой модель взаимоотношений нежизнеспособной
сегодня, 15:45
Кэм Томас набрал 22 очка за 24 минуты против «Финикса» в Макао
сегодня, 15:35Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Бруклин» уступил «Финиксу» по итогам овертайма, «Сан-Антонио» встретится с «Ютой» и другие матчи
15сегодня, 15:20Live
«Денвер», «Оклахома» и «Индиана» – самые зрелищные команды по мнению генменеджеров НБА
сегодня, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Дёмин пообщался с Сергеем Кущенко в Макао
сегодня, 16:45Фото
«Иди туда, где ты нужен». Филип Петрушев рассказал о переходе в «Дубай»
сегодня, 16:17
Кеннет Фарид продолжит карьеру на Тайване
сегодня, 14:15
Джо Инглс пропустит минимум неделю из-за травмы паха
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Бешикташ» примет «Бююкчекмедже»
сегодня, 12:32
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
сегодня, 12:32
Президент «Галатасарая»: «Мы получили приглашение в Лигу Европы под эгидой НБА»
сегодня, 11:38
Богдан Богданович не смог доиграть матч против «Гуанчжоу» из-за травмы спины
1сегодня, 10:56
«Ногами работай, мужик!» Энтони Эдвардс пытался помочь болельщику «Никс» в конкурсе трехочковых, тот попал 0 из 18
3сегодня, 08:34Видео
«Это означает «доброе утро». Лука Дончич выругался на словенском, попробовав острый соус Da Bomb
5сегодня, 06:21Видео