Кавай Ленард: «Я все еще могу защищаться, успевать за сильнейшими соперниками»

Форвард «Клипперс» оценил свою роль в защите.

– Против каких игроков, по твоему мнению, тебе лучше защищаться большую часть времени во время матчей?

– Против любых, на самом деле. Зависит от конкретного матча. Но я все тот же, все еще могу защищаться, успевать за сильнейшими соперниками. Против кого бы мы ни играли, я учту мнение наших тренеров и буду отталкиваться уже от этого.

В прошлом сезоне Кавай Ленард принял участие лишь в 37 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 21,5 очка, 5,9 подбора, 3,1 передачи, 1,6 перехвата и 0,5 блок-шота.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Ло Мюррэя в соцсети X
