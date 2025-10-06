Кавай Ленард: «Я все еще могу защищаться, успевать за сильнейшими соперниками»
Форвард «Клипперс» оценил свою роль в защите.
– Против каких игроков, по твоему мнению, тебе лучше защищаться большую часть времени во время матчей?
– Против любых, на самом деле. Зависит от конкретного матча. Но я все тот же, все еще могу защищаться, успевать за сильнейшими соперниками. Против кого бы мы ни играли, я учту мнение наших тренеров и буду отталкиваться уже от этого.
В прошлом сезоне Кавай Ленард принял участие лишь в 37 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 21,5 очка, 5,9 подбора, 3,1 передачи, 1,6 перехвата и 0,5 блок-шота.
Кто лучший американский игрок в НБА?3407 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
