Ричард Джефферсон: «Игрокам нет дела до расследования по Каваю Ленарду. Злы, что сами не получили столько же»

Ричард Джефферсон описал отношение к скандалу с «Клипперс».

«В целом игрокам нет дела до того, что кто-то получил 28 миллионов. Только зол, что это был не я.

Игроки продемонстрировали нулевую степень обеспокоенности», – заключил бывший баскетболист.

НБА проводит расследование возможного обхода потолка зарплат со стороны «Клипперс », Стива Балмера и Кавая Ленарда .