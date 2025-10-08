Ричард Джефферсон: «Игрокам нет дела до расследования по Каваю Ленарду. Злы, что сами не получили столько же»
Ричард Джефферсон описал отношение к скандалу с «Клипперс».
«В целом игрокам нет дела до того, что кто-то получил 28 миллионов. Только зол, что это был не я.
Игроки продемонстрировали нулевую степень обеспокоенности», – заключил бывший баскетболист.
НБА проводит расследование возможного обхода потолка зарплат со стороны «Клипперс», Стива Балмера и Кавая Ленарда.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети APHoops
