Андреа Тринкьери может заменить Паоло Гальбьяти в должности главного тренера «Басконии»
«Баскония» близка к кадровым решениям.
Клуб осуществил перестановки на должности главного тренера этим летом. Паоло Гальбьяти из «Тренто» занял место Пабло Ласо. Это не помогло команде справиться с проблемами.
Испанцы начали сезон с четырех поражений, трех в Евролиге и одного в национальном чемпионате.
Инсайдер Маттео Андреани сообщает, что позиции Гальбьяти в клубе под угрозой. Если будет принято решение о его замене, основным кандидатом считается Андреа Тринкьери, завершивший в это межсезонье работу с «Жальгирисом».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
