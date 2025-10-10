Андреа Тринкьери может заменить Паоло Гальбьяти в должности главного тренера «Басконии»

«Баскония» близка к кадровым решениям.

Клуб осуществил перестановки на должности главного тренера этим летом. Паоло Гальбьяти из «Тренто» занял место Пабло Ласо . Это не помогло команде справиться с проблемами.

Испанцы начали сезон с четырех поражений, трех в Евролиге и одного в национальном чемпионате.

Инсайдер Маттео Андреани сообщает, что позиции Гальбьяти в клубе под угрозой. Если будет принято решение о его замене, основным кандидатом считается Андреа Тринкьери , завершивший в это межсезонье работу с «Жальгирисом».